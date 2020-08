Chiede 150 euro per restituire il telefonino "smarrito": arrestato per estorsione

Quando si è accorto che gli era stato rubato il telefono, chiedendo in prestito il cellulare di un amico, aveva iniziato a chiamare freneticamente il proprio numero. E quando, finalmente, dopo deine di chiamate, qualcuno ha risposto, si è sentito chiedere 150 euro per avere indietro il telefonino. Così, un turista in vacanza a Gallipoli, ha deciso di rivolgersi alla Polizia.



Ieri sera gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, mentre stavano transitando in Baia Verde, sono stati fermati da un giovane che ha raccontato loro di essere stato vittima di un’estorsione. In pochi minuti, gli agenti hanno orcherstrato una "trappola" per l'estorsore, rivelatosi poi un giovane della provincia di Caserta. Hanno organizzato un servizio mirato ad incastrare l’autore dell’estorsione, con l’intervento degli investigatori del Commissariato di Gallipoli e della Squadra Mobile di Lecce, tutti in abiti civili e camuffati tra i giovani di Baia Verde.



Facendo credere di voler versare quanto richiesto, la vittima ha dato un appuntamento all’estorsore, solo che ad attenderlo c’erano gli investigatori che, una volta individuato con certezza, visto che si era fatto riconoscere tra la folla alzando la mano come segno di riconoscimento, lo hanno subito bloccato e portato in Commissariato. Il giovane, colto di sorpresa, ha anche opposto resistenza, tanto da ferire un poliziotto ma, alla fine, è stato arrestato.



In carcere a Borgo San Nicola, per il reato di tentata estorsione, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale è finito Antonio Nunziante, 21enne di Caserta. Ultimo aggiornamento: 13:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA