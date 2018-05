© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mistero dell’altalena scomparsa tra le Rupi di San Mauro, in località Lido Conchiglie tra Gallipoli e Santa Maria al Bagno. Dubbi e domande alimentano l’enigma del dondolo che da decenni è sempre stato attaccato e sino a poco tempo fa, ad un pino su le rupi di San Mauro ed improvvisamente sparito. Un luogo meraviglioso, dove si gode di una vista spettacolare con lo specchio d’acqua cristallina di Lido Conchiglie e una panoramica di Gallipoli dall’alto.Per chi è cresciuto in quei luoghi, una passeggiatina tra la natura e un volo su quella trave oscillante era un must ripetuto, nel corso degli anni, dalle diverse generazioni.Un semplice dondolio che ti faceva volare alto e per un attimo ritornare bambino e alla magia delle prime emozioni. Un’oscillazione che ti lasciava sospeso, come in un sogno, tra l’azzurro del cielo e quello del mare sottostante.Un ricordo condiviso anche tra i trekker di DieNneAvventura, in vista di un’escursione organizzata in quella zona, alimentato sui social con le foto dei trekking degli anni precedenti.Nei giorni scorsi, le guide dell’associazione sono andate, come di consuetudine, a provare il tracciato, notando che l’altalena non c’era più, per non deludere i propri associati, sono ritornati con corde, tavola ripristinandola con nodi regola d’arte, per la gioia del bambino che è in noi.Una gioia effimera e durata poco, anzi pochissimo, perché dal martedì, quando è stata legata al pino, a domenica, invece, l’altalena era nuovamente scomparsa.Oltre cento escursionisti rimasti delusi e a chiedersi chi e perché abbia fatto una cosa del genere, perché tanta inciviltà? Perché portare via una semplice tavola legata ad un pino? E soprattutto possibile che esista gente che non prova nessuna emozione, non sente l’amore per il proprio territorio e per la bellezza della natura che ci circonda? Tanti i punti interrogativi, ma tra tutti il commento che prevaleva era: «Ci hanno rubato un sogno».