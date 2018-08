Gallipoli: agosto più sicuro, arrivano 38 nuovi poliziotti

20 unità per i reparti mobili da impiegarsi nelle fasce orarie serale e notturna, e 18 unità, ovvero 6 equipaggi, per i reparti prevenzione crimine per le fasce orari diurne e serali». Ad inizio della stagione turistica era arrivata la denuncia circostanziata dalla segreteria provinciale del Sap, il sindacato autonomo di polizia, che con il suo referente territoriale Carlo Giannini aveva evidenziato come rispetto all’estate 2017 c’era stato un mancato incremento dei rinforzi limitato a sole 6 unità.

Scatta il piano sicurezza per garantire, nel culmine della stagione estiva e per la calda settimana del Ferragosto, più controlli e maggiore presidio nel Salento e soprattutto lungo la dorsale ionica e di Gallipoli in particolare. E i poliziotti aumentano: 38 gli agenti in arrivo nei prossimi giorni.E arrivano i tanto agognati rinforzi per le forze dell’ordine dopo il via libera comunicato dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, alla Prefettura di Lecce. Più poliziotti e anche più carabinieri in aggregazione, rispettivamente alla Questura di Lecce e al commissariato di Gallipoli e al comando provinciale e alla compagnia dell’Arma di Gallipoli per stringere le fila dei controlli. Il tutto anche alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno interessato in particolare la zona della Baia Verde e anche con risse e incremento dello spaccio di stupefacenti all’esterno di alcuni locali della movida gallipolina. Nelle ultime settimane sono balzati agli onori delle cronache anche un’aggressione con scippo ai danni di tre ragazze all’uscita di una discoteca, la rissa in un locale, arresti per spaccio di droga e un accoltellamento di un addetto alla sicurezza durante un festival musicale.Molte di queste situazioni hanno visto la pronta risposta dei militari dell’Arma locali guidati dal capitano Francesco Battaglia e degli agenti del commissariato, retto dal vicequestore aggiunto Marta De Bellis. Ma il livello di guardia deve essere rinvigorito. Ed ora con l’arrivo annunciato dei rinforzi si punta ad innalzare il presidio capillare per tutto il mese di agosto. Il prefetto Claudio Palomba aveva già comunicato al sindaco Stefano Minerva che già da questa settimana gli organici delle forze dei polizia e dell’Arma sarebbero stati incrementati. Nello specifico si parlava di 9 poliziotti e 35 carabinieri in più in arrivo, su disposizione del ministero dell’Interno, per rendere l’estate gallipolina, nella bagarre agostana, più sicura e serena dopo il pressing del primo cittadino nei confronti del prefetto Palomba che però inizialmente non aveva avuto rassicurazioni dagli organi di governo. Ma ora la situazione sembra sbloccata dopo le reiterate richieste del sindaco di Gallipoli e, come si legge in una nota, «con l’intercessione del segretario regionale della Lega, Andrea Caroppo e del senatore Roberto Marti» che confermano l’arrivo degli ultimi rinforzi.Ad incrementare gli organici ci sono ulteriori 38 unità aggiuntive di agenti di polizia per circa 80 uomini in più, complessivamente, dislocati secondo le esigenze di servizio su tutto il litorale ionico. «Dopo aver incontrato la scorsa settimana il prefetto di Lecce, Claudio Palomba, per discutere dell’emergenza sicurezza e ordine pubblico nell’estate salentina e aver appreso di una sua formale richiesta inevasa di rinforzi per l’estate 2018 - scrivono in una nota congiunta Marti e Caroppo - ci siamo recati a rappresentare personalmente la questione al ministero dell’Interno che ha immediatamente provveduto. Per il mese di agosto sono state già assegnate alla questura di Lecce, per il territorio gallipolino, 38 unità aggiuntive,