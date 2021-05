Aggredita al parco dai cani lasciati liberi dai padroni: presenta denuncia

È stata rincorsa e aggredita almeno un paio di volte nel parco pubblico di via Pirandello e via Pasolini, nel quartiere di San Gabriele (ex Peep 3) a Gallipoli, dai cani lasciati liberi di vagare dai propri padroni, sprovvisti di museruola e senza guinzaglio. E in un caso la ragazza, vittima delle aggressioni, è stata anche azzannata ad una gamba. Così oltre allo spavento patito è stata costretta a ricorrere anche alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale cittadino.

La vicenda

La sfortunata protagonista della vicenda è una giovane 23enne residente della zona che nel giro di poco meno di una decina di giorni è stata letteralmente terrorizzata e anche morsa dai cani che alcuni proprietari hanno omesso di vigilare e di condurre a spasso nel rispetto dei regolamenti vigenti. I due sfortunati episodi, avvenuti e documentati il 25 aprile e l'8 maggio scorsi, sono finiti ora al vaglio delle forze dell'ordine visto che la situazione potrebbe ancora una volta ripetersi per il comportamento fuorilegge e disinteressato perpetrato dai proprietari degli animali.

La denuncia

Una denuncia, tramite il legale della giovane, l'avvocato Roberto Cataldi, è stata presentata presso la stazione dei carabinieri di Gallipoli e un'ulteriore segnalazione è giunta anche presso il comando della polizia locale. I vigili urbani stanno già provvedendo all'identificazione dei proprietari dei cani coinvolti per effettuare una formale diffida e garantire il rispetto del regolamento comunale e soprattutto la tutela dell'incolumità pubblica. Grazie all'utilizzo delle fototrappole in diverse zone periferiche e nei parchi pubblici sono state oltre una sessantine le sanzioni elevate dalla polizia locale per punire i comportamenti scorretti dei proprietari degli animali da affezione. Sono diversi quindi i cittadini multati per la mancata custodia degli amici a quattro zampe. Ora si spera che anche nella zona del parco di via Pirandello i residenti possano tornare a passeggiare e a portare a spasso i loro cani senza il pericolo costante di essere aggrediti da altri cani lasciati colpevolmente incustoditi dai padroni.