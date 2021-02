Dal linguaggio delle galline al prototipo di incubatrice: quando i bambini divengono “scienziati”

Metti un gruppo di bambini in un'aia. Metti galline, cicale e quel tanto che basta di natura. E l'innovazione di un'associazione con lo sguardo “dritto e aperto nel futuro”, come cantava Vecchioni. Il risultato è l'e-book di Giada Totaro “Arte e creatività digitale per la costruzione di un immaginario complesso. L'esperienza di Steam Atelier e il laboratorio di Becoming Animals”. Non fatevi spaventare dal titolo. L'e-book, ovvero il libro elettronico disponibile in due lingue ed edito da Noema, piattaforma internazionale di Arte e Scienza, racconta l'esperienza di una dozzina di bambini in una scuola “a cielo aperto”, così pensata non solo per ridurre al minimo ogni possibilità di contagio da Covid-19, ma anche perché lì si sono insegnate non le classiche discipline – italiano, matematica, inglese – ma il linguaggio degli animali e della natura. Sono state queste le materie sulle quali si sono cimentati bambini e bambine dagli 8 ai 12 anni grazie al progetto Becoming Animals, realizzato con il contributo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento Pari Opportunità e ideato da Steam Atelier, l'associazione di promozione sociale di Lecce, presieduta proprio da Totaro, che dal 2017 si occupa di didattica innovativa e arti dei nuovi media.

Il programma – che si è svolto nella sede dell'Asdc Crea di Novoli - ha previsto una serie di laboratori artistici con le nuove tecnologie, basati su un approccio scientifico, definito “from Stem to Steam”, acronimo di “Science, Technology, Engineering, Art, Math”, un metodo educativo transdisciplinare che oggi si sta diffondendo in svariate parti del mondo per creare dialogo tra persone, culture e discipline. I bambini, guidati da tre artiste esperte di nuove tecnologie, hanno esplorato i linguaggi e le caratteristiche di un gruppo di galline in allevamento free-range, delle cicale e delle canne Arundo Donax, tipiche della campagna salentina. E grazie ai risultati di queste esplorazioni è stato possibile realizzare un prototipo di incubatrice elettronica per galline Iot (Internet of Things) e una serie di dispositivi indossabili capaci di misurare il distanziamento sociale di un metro, attraverso la riproduzione del canto delle cicale e la luce verde della lucciola.

L'ebook, primo nel suo genere in Italia, mette insieme teorie e tecniche STEAM e contiene il racconto dei progetti prodotti dai giovanissimi partecipanti e i tutorials per realizzarli, accompagnati da sei contributi critici curati da Pier Luigi Capucci (Accademia di Belle Arti di Reggio, Italia), Kristóf Fenyvesi (Finnish Institute for Educational Research, fondatore di Experience Workshop), Giorgio Cipolletta (Università di Macerata, Italia), Jatun Risba, Giada Totaro, Silvia Cappello (Steam Atelier), con riflessioni conclusive a cura di Roberta Sozzo, responsabile del Crea.

Link per scaricare l'ebook: http://www.steamatelier.eu/2020/12/30/arte-e-creativita-digitale-per-la-costruzione-di-un-immaginario-complesso-il-primo-ebook-steam-atelier/

Ultimo aggiornamento: 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA