Rapina a colpi di fucile nel ristorante di Galatone: a otto anni di distanza, ci sono quattro indagati

Seminarono il panico nella braceria-ristorante “Gustavo”, a Galatone, nel Salento. Per quella rapina a colpi di fucile, con tre feriti, avvenuta a marzo del 2013 ci sono oggi quattro indagati. Quattro persone indicate nell’avviso di conclusione delle indagini notificato nell’ambito dell’inchiesta sulle attività criminali sul traffico e spaccio di droga fra lo stesso comune galatonese, Alezio e Gallipoli. L'inchiesta in questione conta 31 indagati complessivamente ed è stata svolta dal procuratore della Direzione distrettuale antimafia Guglielmo Cataldi e dal sostituto Massimiliano Carducci.

Secondo i due procuratori, a fare irruzione nel locale in serata seminando il panico tra i clienti e ferendo tre di loro sarebbero stati il 27enne Giuseppe Delle Donne e Cosimo Marra, di 32 anni, su incarico dei compaesani Marco Caracciolo, 35 anni, e Cosimo D’Amato, 33enne. Il bottino fu di 9mila euro in contanti, telefonini, oggetti in oro e carte di credito. Ora, a distanza di anni, la svolta nelle indagini.