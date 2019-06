«Galatone non sarà la pattumiera del Salento»: sindaco pronto allo sciopero della fame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Basta considerare una pattumiera il nostro territorio!». Flavio Filoni, sindaco di Galatone, non ci gira intorno: il suo Comune si opporrà con ogni mezzo al trasferimento dei rifiuti organici di mezza provincia nel centro di stoccaggio galatonese, lungo la provinciale che porta a Galatina. Un centro molto vicino all'abitato, alle attività turistico-alberghiere presenti nel comune e, per di più, situato lungo un'arteria «ad alta densità veicolare», dunque pericolosa. Da qui, da questo sito di trasferenza, i rifiuti umidi del Salento partiranno diretti al nord Italia, per essere smaltiti, con un aggravio dei costi che pagheranno, come sempre, i cittadini.Gli altri due centri di trasferenza pugliesi, individuati da Ager, si trovano a Cerignola e a Brindisi. Ma il sindaco di Galatone non ci sta: «Abbiamo ricevuto lunedì scorso una nota dell'Agenzia regionale per i rifiuti - spiega Filoni - nella quale viene imposto alle Aro 6, 7, 8 e 11 di trasferire i rifiuti al centro di trasferenza nel nostro territorio fino a fine settembre. Abbiamo immediatamente contattato il direttore generale di Ager, Gianfranco Grandaliano e spiegato, prima verbalmente e poi con una nota, le motivazioni per cui non intendiamo ricevere una quantità abnorme di rifiuti Forsu (organici, ndr), chiedendo tra l'altro un incontro immmediato per manifestare il nostro dissenso a questo provvedimento e per difendere il nostro terriorio».Una battaglia e una posizione dalla quale Filoni non intende arretrare di un millimetro. E, anzi, si dice disposto «a fare le barricate, anche lo sciopero della fame». «Peraltro trasferire al sito di Galatone l'organico dell'Aro 4 - aggiunge il primo cittadino - determinerebbe anche un problema di sicurezza e di viabilità, soprattutto in considerazione del fatto che il sito si trova sulla provinciale Galatone-Galatina, strada ad alta intensità veicolare e che purtroppo è stata già scenario di incidenti anche mortali».«La tutela dall'ambiente e la sicurezza dei cittadini sono valori a cui ispiriamo quotidianamente la nostra azione politico-amministrativa - chiude Filoni - e anche in questa situazione faremo di tutto, come sempre, per difenderli».