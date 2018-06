Schianto con l'auto, grave un 30enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha perso il controllo dell'auto, per cause ancora da accertare, e si è schiantato. Ora il malcapitato automobilista, un trentenne di Galatone, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce.L'incidente si è verificato nel corso della notte sulla Statale 101 Lecce-Gallipoli, nei pressi dello svincolo per Copertino. Carabinieri e Vigili del Fuoco che sono intervenuti sul posto insieme con l'ambulanza del 118 stanno ora cercando di ricostruire l'accaduto e accertare le cause dell'incidente. A quanto pare non sarebbe state coinvolte altre vetture, oltre a quella dell'uomo rimasto ferito.