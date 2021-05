Rogo alla zona industriale: distrutto un Fiat Doblò. Indaga la Polizia

Sono in corso di accertamento le cause di un incendio, scoppiato alle prime luci dell’alba nella Zona industriale di Galatone, nel Salento, incendio che ha distrutto un’auto furgone Fiat Doblo’. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Lecce e un’autobotte.

I rilievi e le indagini

Domate le fiamme i caschi rossi hanno provveduto a bonificare la zona e, insieme al personale della Polizia di Stato intervenuto sul luogo dell’incendio, ad avviare le indagini per stabilire che cosa abbia scatenato le fiamme e chiarire si sia trattato di corto circuito o incendio doloso.