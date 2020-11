Moglie e marito agli arresti, l'auto parcheggiata prende fuoco: indagine dei carabinieri. L'ipotesi di una guerra criminale

Attentato incendiario questa notte a Galatone. Erano circa le 3 quando un'auto parcheggiata in via Cosimo VII, precisamente una Fiat Punto nera, di proprietà di una donna di 56 anni che si trova ai domiciliari, ha preso fuoco. Il marito della 56enne - le cui iniziali sono V.S. - si trova in carcere.

Per questo i carabinieri della stazione di Galatone e della compagnia di Gallipoli, che si occupano del caso, battono in queste ore anche la pista della ritorsione per stabilire se vi siano contrasti fra diversi fazioni criminali all'origine del rogo. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli.

Ultimo aggiornamento: 08:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA