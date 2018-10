I rapinatori in casa: picchiato un uomo, minacciata l'anziana madre. Fuga con un fucile e 20mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapina in casa, ieri sera, a Galatone. E' accaduto intorno alle 21.30. Due malviventi armati di pistola e col volto coperto sono riusciti a farsi aprire la porta da un impiegato comunale di 50 anni che vive con la madre in un appartamento in via Vittorio Emanuele III. Una volta entrati hanno picchiato l'uomo, colpendolo con un pugno che gli ha procurato la frattura del setto nasale, e hanno minacciato la madre, di 78 anni. Si sono impossessati di un fucile da caccia che l'impiegato custodiva in un armadietto metallico e di circa 20mila euro in contanti, i risparmi dell'uomo. Subito dopo sono fuggiti in auto, facendo perdere le tracce.Sul posto, una volta dato l'allarme, sono intervenuti i carabinieri e il 118. L'uomo e l'anziana madre, quest'ultima sotto choc, sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Galatina.Sullì'episodio indagano i carabinieri, che nella stessa serata hanno acquisito i flmati di alcune telecamere della zona.