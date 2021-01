Circondata dai nipoti, nonna Dina compie 104 anni. Il sindaco: «Una gioia per tutta la città di Galatone»

Ben 104 anni. Tanti sono quelli compiuti da nonna Eclandina a Galatone, nel Salento. Eclandina Orlandino, da tutti affettuosamente chiamata Dina, ha raggiunto e superato il traguardo del secolo di vita, alla quale è venuta il 27 gennaio del 1917.

«All’età di 21 anni - scrive il sindaco di Galatone, Flavio Filoni - conosce un bellissimo ragazzo, Alfredo D’Elena, che sarà il grande amore della sua vita. Innamorati e felici decidono di trasferirsi per poi sposarsi a Milano dove Alfredo diviene un noto e stimato ingegnere ed Eclandina una bravissima sarta. Eclandina ha vissuto a Milano fino a quando, all’età di 65 anni, non morì il marito Alfredo. Rimasta sola ha deciso di rientrare nella sua città natale, Galatone, dove viene quotidianamente circondata dall’affetto dei tanti nipoti che la coccolano non facendola sentire mai sola. Quella di oggi è una giornata di gioia e orgoglio per tutti, parenti e concittadini galatonesi». A Dina, che riceverà domani la visita del sindaco nel rispetto dei protocolli Covid, giungano anche gli auguri della redazione di Nuovo Quotidiano di Puglia.

