Si sfila in maschera e i carri riempiono le strade del paese. Segui il Carnevale di Galatone in diretta

Torna il carnevale di Galatone. A partire dalle 15 le strade del Comune Salentino saranno invase da maschere e carri allegorici in un lungo corteo mascherato che vedrà protagonisti le categorie scuole in maschera, i gruppi mascherati e i carri allegorici con gruppo mascherato per il 66esimo Carnevale di Galatone organizzato dal Comitato Carnevale Galatonese in sinergia con il sodalizio della Società Operaia e con la collaborazione di altre realtà attive nel mondo dell’associazionismo cittadino come la FIDAS Galatone e la Pro Loco Galatone.

Il percorso

Dopo gli anni cupi della pandemia si torna, quindi, a festeggiare nel migliore dei modi il carnevale: saranno, infatti, sempre circa mille partecipanti a sfilare e a colorare un percorso lungo quasi 2 km che, partendo alle 15.00 da Via Savoia, avrà modo di allietare con colori sgargianti e trombette festanti le principali arterie del paese come Viale Aldo Moro, Piazza Pertini e lo storico “corso” di Viale XXIV Maggio per poi arrivare in Piazza San Sebastiano, dove ad attendere tutti i partecipanti, ci sarà una giura chiamata a valutare le esibizioni finali dei vari gruppi mascherati i quali si sfideranno a colpi di colore, musica, eleganza ed originalità nei travestimenti e nelle coreografie.

Le tradizioni popolari e il folklore sono una risorsa importante, perché consentono di valorizzare un territorio attraverso il recupero delle sue radici, della letteratura e dei riti che scandiscono lo scorrere del tempo. E’ tempo, quindi, di tornare al vero e profondo significato del carnevale: annullare, grazie alle maschere e ai costumi, le differenze sia generazionali, sia sociali. Coinvolgendo per le vie della città adulti e bambini con i must carnascialeschi: divertimento, musica, colore ed allegria.

Al termine della sfilata ci sarà, il ritorno della tradizionale "Lotteria di Carnevale", con l’estrazione dei numeri vincenti.

