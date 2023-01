Galatone, bomba carta danneggia un'abitazione: indagini

Un ordigno artigianale è stato fatto esplodere la notte scorsa a Galatone, davanti all'abitazione di un uomo. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Gallipoli. La bomba, fatta in casa, è stata posizionata proprio davanti all'ingresso e ha provocato danni a una vetrata, e alla cornice inferiore in marmo del portone.

Le indagini

Non ci sono persone ferite. Sul posto i militari dell'Arma hanno effettuato i rilievi e hanno dato il via alle indagini. Non si eclude che all'origine del gesto possano esserci questioni private, ad ogni modo si procede non escludendo alcuna ipotesi. Numerosi, nell'ultimo mese, sono stati infatti gli attentati incendiari nel Salento. Il 24 di dicembre un episodio simile si è verificato a Casarano.