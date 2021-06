Paura nella notte: ordigno contro un'abitazione

Un misterioso atto intimidatorio è avvenuto poco dopo la mezzanotte a Galatone dove: un ordigno è esploso in via Sant'Antonio.

Allertati da alcuni residenti, sono arrivati gli agenti del commissariato di Nardò e i carabinieri della Compagnia di Gallipoli.

L'ordigno scagliato contro la porta

Un uomo ha lanciato, dalla strada, un ordigno contro la porta finestra di un’abitazione fino a poco tempo fa occupata da un’anziana, deceduta nei mesi scorsi, e ora saltuariamente occupata dalla nipote e dal compagno residente in un comune vicino. Il forte boato causato dall’esplosione dell’ordigno, a quanto pare una bomba carta, ha attirato in strada i residenti della zona che hanno visto fuggire via un uomo, stando alle descrizioni fornite ai poliziotti, apparentemente giovane e che si è dileguato imboccando una via vicina dopo pochi secondi dallo scoppio.

La testimonianza di una donna

A notarlo anche una donna che, in compagnia della figlia, aveva appena parcheggiato l’auto, e vedendo il fumo fuoriuscire dal piano rialzato dell’abitazione ha fatto in tempo ad allontanarsi ed evitare di essere investita dalle schegge di legno e vetro. I poliziotti del commissariato neretino hanno avviato le indagini e stanno acquisendo i filmati di alcune telecamere presenti in zona.