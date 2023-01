Picchiarono un 17enne in un bar per uno "sguardo di troppo": arrestati in tre

Tre uomini agli arresti domiciliari. L'operazione è stata portata a termine dagli agenti del Commissariato di Nardò nella mattinata di oggi per il pestaggio di un 17enne lo scorso 7 gennaio a Galatone. L'accusa è di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi. Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, la vittima era all'interno di un bar, con gli amici, e fu picchiato secondo una prima ricostruzione per uno "sguardo non gradito" nei confronti di una ragazza, probabilmente compagna di uno dei quattro. Il ragazzo fu spinto a terra e colpito ripetutamente al volto e alla testa. Riuscì a scappare e a mettersi in salvo nei pressi della caserma dei Carabinieri di Galatone.

Anche una pistola

Gli uomini del Commissariato di polizia di Nardò hanno analizzato i video delle telecamere di videosorveglianza e hanno ascoltato alcuni testimoni. Gli aggressori erano in quattro, il primo fu arrestato e posto ai domiciliari già l'8 gennaio. A casa di uno degli arrestati, è stata ritrovata una pistola con la matricola abrasa.