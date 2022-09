Galatina, trema il clan Coluccia: il nipote del boss collabora, ricostruito l'organigramma

Trema il clan Coluccia di Noa, frazione di Galatina: questa mattina il pubblico ministero della direzione Distrettuale Antimafia, Carmen Ruggiero, ha depositato il verbale della prima collaborazione del 7 settembre di Gerardo Dino Coluccia, nipote dei boss storici del clan.

Ricostruito l'organigramma del clan

Quest'uomo ha deciso di collaborare con la giustizia e nelle prime dichiarazioni ha ricostruito l'organigramma del clan, facendo dichiarazioni autoaccusatorie e accusando i suoi presunti complici. L'udienza si è svolta davanti al giudice per l'udienza preliminare Marcello Rizzo ed è stata aggiornata al 28 ottobre per difetto di notifiche degli imputati ma anche per valutare la richiesta di costituzione di parte civile presentata dall'avvocato Luigi Covella per conto del comune di Neviano che era stata depositata due mesi fa, ma nel frattempo il comune è stato commissariato. Pertanto, il giudice dovrà valutare anche questa circostanza.