Da Jesse Owens a Marielle Franco: ecco il maxi murales realizzato dai migranti

I migranti beneficiari del progetto Sprar e Cas di Arci Lecce e gli artisti dell'associazione leccese 167/B Street. SOno loro i protagonisti del nuovo progetto di murales che sta prendendo forma a Galatina in questi giorni e che potete ammirare nella gallery.I disegni saranno dedicati a Jesse Owens, velocista olimpionico; a Samia Yusuf Omar, velocista olimpionica morta in un naufragio e a Marielle Franco, attivista per i diritti civili e consigliera comunale a Rio de Janeiro assassinata lo scorso marzo. Un richiamo forte contro ogni discriminazione e per i diritti dei più deboli. "Grazie all'amministrazione comunale - ha detto la presidente Arci, Anna Caputo - che ci ha fatto avere uno spazio bellissimo".