Spillava denaro fingendosi avvocato: denunciato truffatore seriale

Truffe su tutto il territorio nazionale e, nella prima settimana di luglio, anche a Galatina: gli agenti del Commissariato di Galatina hanno denunciato in stato di libertà D.F.C., un 29enne cosentino residente nel siracusano, con numerosi precedenti, per truffa e furto aggravato.



In particolare, il 6 luglio scorso l'uomo avrebbe perpetrato la “truffa dello specchietto” ai danni di un’anziana donna del posto che, grazie al provvidenziale intervento di un familiare, è riuscita a non farsi spillare del denaro. .

Diverso “modus operandi” è stato adottato, invece, l'8 luglio, attraverso la “truffa del falso incidente” o “truffa del finto avvocato”.



In questo caso i truffatori, tra i quali, appunto, il 29enne, fingendosi avvocati e amici/conoscenti di un familiare della vittima, hanno escogitato la storia del falso incidente e contattato un'anziana donna raggirandola sul coinvolgimento del congiunto e pattuendo un compenso in denaro quale corrispettivo per le inesistenti pratiche legali a seguito di altrettanti inesistenti sinistri stradali. In questa seconda circostanza, il truffatore, oltre alla somma in contanti di diverse centinaia di euro che si è fatto consegnare dalla vittima, approfittando di un momento di distrazione, si è anche impossessato di alcuni oggetti in oro che la malcapitata custodiva in un altro ambiente domestico.



Alla luce di quanto accaduto, gli investigatori hanno presentato istanza alla competente Autorità Giudiziaria al fine di valutare l’opportunità di adottare una misura cautelare restrittiva, dal momento che i diversi provvedimenti di prevenzione, quali fogli di via obbligatori e divieti di ritorno nei centri dove ha consumato i reati, si sono dimostrati nel tempo inefficaci. © RIPRODUZIONE RISERVATA