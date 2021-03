Fermato dai carabinieri, li sperona e si dà alla fuga: nascondeva in casa più di mezzo chilo di eroina

Ha speronato l'auto dei carabinieri e colpito uno di loro con lo specchietto dell'auto, mentre tentava di sottrarsi al controllo. Poi, una volta acciuffato, nella sua abitazione a Galatina i militari hanno rinvenuto mezzo chilo di eroina. Per questo S.V, 31 anni, è stato arrestato.

I FATTI

E' avvenuto tutto nella tarda serata di ieri. I carabinieri del Nor della Compagnia di Gallipoli, impegnati in un servizio antidroga, hanno fermato S.V. in via Tito Lucrezio, a Galatina, mentre era a bordo della sua Fiat Punto. L'uomo, alla vista dei miliari, ha tentato la fuga e, effettuando una manovra pericolosa, ha prima colpito alla mano sinistra un carabiniere e poi ha speronato l'auto civetta per allontanarsi a tutta velocità. A quel punto i militari dell'Arma lo hanno raggiunto a casa sua e lo hanno sorpreso mentre tentava di disfarsi della droga nascosta in un involucro verde. Il 31enne era in possesso di oltre mezzo chilo di eroina (550 grammi); quattro bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi. S.V. è stato arrestato in attesa dell'udienza di convalida del fermo.