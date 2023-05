In auto fermi per spacciare: ai domiciliari un 22enne in Salento

In due in auto per lo spaccio. Gli agenti del Commissariato di Galatina hanno posto ai domiciliari un 22enne. I poliziotti hanno perquisito l'auto avendo notato un atteggiamento sospetto. All'interno dell'abitacolo c'erano degli involucri con all'interno marijuana e il più giovane dei due aveva con sé 150 euro in banconote di piccolo taglio. Con lui c'era anche un 49enne.

A casa dell'uomo sono stati rinvenuti 400 euro all'interno di un comodino.