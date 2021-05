Dottoressa e infermiera litigano e arrivano alle mani: in ospedale arriva la polizia

Il litigio nella direzione sanitaria

Incomprensioni o visioni diverse e scattano i nervi in ospedale, a Galatina. Il “Santa Caterina Novella” è stato teatro di uno scontro abbastanza duro tra un’infermiera e una dottoressa che lavorano entrambe nella direzione sanitaria del nosocomio.

La scena si è consumata negli uffici. Secondo la ricostruzione, pare che sia stato necessario l’intervento di un altro infermiere per dividere le due donne che, oltre a lanciarsi parole di offesa, sono arrivate anche alle mani.

L'arrivo della polizia

Per placare gli animi si è proceduto a far arrivare una volante della Polizia di Stato. I poliziotti hanno cercato di ristabilire la calma, anche se al loro arrivo la situazione sembrava già essere rientrata.

Sia l’infermiera sia la dottoressa hanno ruoli di coordinamento all’interno dell’ospedale ma non è ancora chiaro se il diverbio sia nato per motivi personali o professionali. Sembra infatti che non sia la prima volta che le due si trovino in disaccordo.

La dottoressa, in seguito allo scontro, ha avuto anche un malore dovuto allo shock.

Le indagini sono affidate al Commissariato di Galatina diretto dal vicequestore Eliana Martella ed è stato aperto un fascicolo interno per l’accertamento dei fatti.