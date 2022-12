A Galatina nuove regole per la sosta in centro: la mappa delle strade

Entrerà in vigore questa mattina, a Galatina, l’ordinanza che prevede la sosta a disco orario in alcune aree del centro cittadino. L’Amministrazione comunale ha deciso di varare in questo periodo natalizio un provvedimento volto a far fronte all’occupazione statica e continua degli stalli riservati al parcheggio, nel centro cittadino, con vetture lasciate anche per l’intera giornata. Una situazione surreale quella che si è venuta a creare in questi ultimi mesi che scoraggia l’accostarsi al centro da parte di quei cittadini, potenziali clienti degli esercizi commerciali di cui quest’area è dotata e che sino ad ora hanno preferito rivolgersi ad altri contesti dove più facile è la mobilità e la sosta.

A darne notizia è il comandante della polizia locale, Luigi Tundo: “La regolamentazione a disco orario prevede la sosta delle auto negli apposite stalli della durata di sessanta minuti nelle fasce orarie che vanno dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 nei giorni feriali. Dalla sosta oraria saranno esclusi i veicoli dei residenti delle zone interessate al provvedimento”.

La mappa

Ecco la mappa delle zone interessate dalla disposizione: piazza Alighieri, corso Principe di Piemonte, piazza Cesari, via Principessa Jlanda, via Principessa Mafalda, via Manzoni, via Caracciolo, corso Re d’Italia, via Roma e via Diaz. I residenti in queste aree, dovranno richiedere tramite istanza al Comando di Polizia Municipale il rilascio di un contrassegno per essere esonerati dall’esposizione del disco orario. Tutti coloro che risulteranno irregolari, saranno tenuti al pagamento della sanzione che ammonta a 42 euro.

Rimanendo in tema di parcheggi. L'Ente Locale, nei prossimi giorni pubblicherà anche il bando volto a designare la società che gestirà i parcheggi a pagamento. Da ricordare che a Galatina il parcheggio non si paga in quanto nei mesi passati, il Comune ha diffidato e sospeso il servizio alla San Luca Multiservice srl, la società che gestiva sul territorio i parcheggi pubblici a pagamento in quanto non avrebbe versato nelle casse comunali per anni i canoni previsti dal contratto di affidamento del servizio. Nel dispositivo verranno elencate le modalità per la selezione delle ditte interessate alla gara d'appalto. L’esecutivo comunale, ha anche di recente ha deliberato le nuove tariffe per il parcheggio a pagamento per usufrire degli stalli riservati al parcheggio delle auto. Nel dettaglio: per la sosta di 30 minuti si pagherà un ticket dello 0,50 euro, per un ora, 1 euro, per l’intera giornata 5 euro. Decisi anche i costi degli abbonamenti. Quello mensile costerà 30 euro e quello annuale 200 euro.