Galatina, positivo infermiere del reparto Infettivi E un pool studia la curva

Un infermiere delle Malattie infettive dell'ospedale di Galatina positivo al Covid-19: è la novità della giornata di ieri nella mappa dei contagi che tocca così un altro presidio sanitario nel Salento. Quello dell'infermiere è il primo caso tra gli operatori sanitari che riguarda, appunto, il Santa Caterina Novella sinora immune al problema che, invece, ha portato già paure e tensioni prima all'ospedale di Copertino, poi al Vito Fazzi di Lecce e, infine, a quello di Gallipoli.L'ospedale di Galatina, nonostante sia in prima linea per il trattamento dei casi Covid sin dalle prime battute dell'epidemia e, da qualche giorno, anche per l'esame dei tamponi ora processati nel Laboratorio analisi interno, comincia a fare i conti con il contagio dei sanitari.È la novità che arriva dai reparti e che s'incrocia con quella, invece, del Bollettino giornaliero della Regione: due decessi nel conteggio da coronavirus nelle ultime 24 in provincia di Lecce. Un Salento nuovamente listato a lutto dal virus.Sul fronte dei contagi il Bollettino della Regione Puglia ha dato zero casi positivi nel Salento con un disallineamento tra dati numerici e grafico che, invece, mostra il primo caso a Casarano e un incremento, nella fascia di colore, a Galatina che passa dal range tra 6 e 10 al range tra 11 e 20. Spesso si registra un disallineamento fra il dato regionale e quello locale legato al fatto che gli esiti dei tamponi arrivano in ritardo e questo è un altro elemento di difficoltà che si inserisce nei modelli predittivi dell'andamento della pandemia.Ma, su questo fronte, ora la buona notizia arriva dagli studi statistici elaborati da professori del dipartimento di Storia, Società e Studi e sull'uomo e di Ingegneria dell'Università del Salento che giornalmente elaborano le proiezioni dell'andamento dell'epidemia nel Salento: la curva è ancora in crescita, ma molto contenuta. Studi che a livello locale rappresentano una novità: è una notizia che dà senso al sacrificio dei salentini chiusi in casa per le misure di contenimento dell'infezione.Obiettivo: Asl potrà avere una previsione a quattro giorni e, quindi, pianificare le attività. Per UniSalento fanno parte del gruppo di lavoro il professore di psicometria Enrico Ciavolino, la docente di Statistica Serena Arima, il professore di Statistica Massimo Pacella. Per l'Asl Lecce il dg Rodolfo Rollo, il direttore sanitario Roberto Carlà, il direttore di Statistica ed Epidemiologia Fabrizio Quarta.«L'idea è nata su impulso del rettore di Unisalento e del direttore generale dell'Asl per offrire un servizio utile alla comunità afferma Ciavolino che coordina il team con l'obiettivo di monitoraggio, previsione, andamento dei pazienti positivi in base a tre modelli con un approccio statistico e ingegneristico di machine learning. La sfida principale è stata proprio la definizione del modello predittivo che è stato formulato per il territorio, nazionale, per la Puglia, ma in questo momento il lavoro principale lo stiamo facendo per la Asl di Lecce. Sul territorio, per fortuna, il fenomeno è molto contenuto perché le misure di contenimento funzionano molto bene, ma con i dati scarsi non è facile fare una previsione che vada oltre i quattro giorni».Lavoro in progressione, dunque, elaborato sui dati che quotidianamente la Asl comunica al team degli esperti di UniSalento: «Lavoriamo sul numero di positivi, negativi e casi totali eseguiti. Abbiamo fatto anche una stima sui guariti partendo dal dato regionale e proiettandolo sulla Asl di Lecce. La collaborazione ha avuto inizio il 13 marzo e le nostre proiezioni sono elaborate con i dati a partire dal 4. Le previsioni aiutano la direzione generale della Asl ad assumere decisioni sulla base di dati molto affidabili e per mantenere certezze non andiamo oltre i 4 giorni».I dati sono giornalieri e tengono sotto stretta osservazione il coronavirus. Facciamo un esempio: sino a dopodomani sono previsti 8 nuovi casi di contagio, mentre i negativi passano da 142 a 236. La collaborazione fra Asl e UniSalento si è allargata alla Prefettura di Lecce che sta fornendo i dati sui controlli effettuati dalle forze dell'ordine e dalla polizia locale in relazione all'osservanza dei divieti posti in essere dal Governo per contenere la pandemia.