Perde portafogli con bancomat e pin: 69enne denunciato per prelievi di 1.500 euro

Il 15 dicembre scorso un uomo ha sporto denuncia ai poliziotti del commissariato di Galatina diretti dal vicequestore Eliana Martella, in quanto, alle 4.50 , al momento di pagare una consumazione in un bar, si era accorto di non avere più il portafogli. Inoltre alle 6.10 dopo aver effettuato un accesso al home banking, si era accorto che qualcuno aveva fatto dei prelievi fraudolenti con il bancomat tenuto nel portafogli perso.

Home banking e prelievi

L'home banking aveva indicato che qualcuno alle ore 5.12 aveva effettuato un prelievo presso dalla Banca Popolare Pugliese di Galatina per un ammontare di 1.000 euro. ed ancora: alle 5.25 un altro prelievo all’Agenzia Intesa San Paolo di Cutrofiano per un ammontare di 250 euro. Ed in ultimo, alle 5.35, il pagamento di carburante in una stazione di servizio a Sogliano.

Telecamere

Dalla visione delle immagini recuperate dalle due banche e dalla stazione di servizio, stato possibile notare un’autovettura e l’autore dei prelievi. Nei giorni successivi due poliziotti hanno individuato nel centro di Galatina un’autovettura simile a quella utilizzata per i prelievi fraudolenti che è risultata intestata ad un galatinese 69enne, inoltre, gli operatori, hanno riconosciuto nel proprietario del veicolo proprio la persona ripresa dai fotogrammi.

Riconosciuto

Condotto in ufficio, l'uomo ha ammesso subito di aver effettuato i prelievi contestati, utilizzando una carta bancomat recuperata da un portafogli che aveva trovato per terra in un’area di servizio di Lecce ed impiegando anche il codice pin che era trascritto su un bigliettino tenuto nel portafogli.

Restituisce tutto

L'uomo ha riconsegnato, estraendola dalla tasca del giubbotto, la somma di denaro asportata ed ha accompagnato i poliziotti nel luogo dove aveva gettato il portafogli con all’interno ancora i documenti della vittima. Portafogli e la somma di 1.485 euro sono stati riconsegnati al proprietario, mentre il 69enne è stato denunciato per appropriazione indebita e ricettazione. Particolarmente felice del buon esito dell’attività il derubato: non ci sperava più di riavere portafoglie e denaro.