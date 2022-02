Galatina, in tangenziale il pasticciotto delle polemiche: «È antiestetico»

E il pasticciotto arrivò in tangenziale. Sta creando reazioni contrastanti l’installazione sul rondò di Viale Ofanto a Galatina che ricrea il tipico dolce galatinese in formato extra. L’iniziativa è a cura dell’associazione culturale #ballaperme che ha adottato la rotatoria provinciale e dal mese di novembre la sta utilizzando per poter lanciare messaggi e iniziative.

Dopo un’installazione contro la violenza sulle donne e una prettamente augurale e natalizia, è toccato al pasticciotto fare bella mostra sul rondò. Qualcuno ha lodato l’opera richiamando l’importanza della recente denominazione ufficiale del “pasticciotto di Galatina” conquistata dal Comune, altri hanno invece sottolineato la poca bellezza dell’installazione, anzi hanno considerato deturpato “il paesaggio urbano e quindi la vita di tutti noi”.

In ogni caso l’intento dell’associazione di far parlare e riflettere sembra sia stato raggiunto.