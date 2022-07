Galatina, nominata la giunta: cinque assessori per Vergine tra eletti e tecnici

Galatina, nominata la giunta. Il sindaco Fabio Vergine eletto a Palazzo Orsini al ballottaggio ha nominato i suoi assessori.

I nuovi assessori

Maria Grazia Anselmi, Vicesindaco, con delega al Turismo (Esserci per Galatina)

Camilla Palombini, con delega ai Servizi Sociali, all’Ambito Sociale di Zona e alla Pubblica Istruzione (Direzione Futuro)

Carmine Perrone, con delega ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente, Servizi Cimiteriali, Manutenzione Strade e verde pubblico (tecnico)

Guglielmo Stasi, con delega all’Urbanistica e all’Edilizia Privata, (tecnico, ex dirigente dell'Ufficio urbanistica

Ugo Lisi, con delega all’attuazione del programma, Innovazione tecnologica e contenzioso (tecnico)

«Abbiamo intenzione - ha detto il primo cittadino - di compiere un cambio di passo fin da subito e per questo abbiamo intenzione di valorizzare il nuovo Consiglio Comunale. Vogliamo renderlo di nuovo centrale attraverso gli strumenti che gli sono propri. Per questo, i Consiglieri Comunali supporteranno me e la mia squadra fattivamente, con specifiche deleghe assegnate ad ogni singolo componente. In questo nuovo corso, anche le Commissioni Consiliari giocheranno un ruolo fondamentale. La prima è già stata annunciata e sarà presieduta da Antonio Antonaci e riguarderà la salute e l’ospedale».

«Altre saranno concordate con la Maggioranza e Minoranza e saranno dotate di poteri reali per poter incidere davvero nella politica galatinese, superando una fase di appannamento. Abbiamo portato in consiglio un gruppo di giovani, di donne e di uomini in grado di dare tanto in termini di competenze e innovazione. Agli assessori e all’intera assise consiliare auguro un buon lavoro», conclude Vergine.