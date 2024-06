Denunciato dai poliziotti di Galatina un giovane africano, a seguito di un controllo, in cui è stato trovato in possesso di denaro (5.500 euro in contanti) e monili in oro, ritenuti oggetto di un furto in abitazione.

L'allarme è scattato su segnalazione dei residenti. Il personale della squadra Investigativa e della Squadra Volanti del Commissariato è intervenuta quindi con dei controlli mirati, che, nella mattinata di ieri, hanno portato ad intercettare il sospettato la cui descrizione corrispondeva a quella del fermato.

Il giovane di nazionalità centrafricana è stato sottoposto ad un controllo durante il quale è stato trovato in possesso di alcuni monili in oro e della somma in contanti di circa 5500 euro, che dai primi accertamenti pare siano stati portati via da un appartamento che era stato oggetto di furto il giorno prima.

Il proprietario dell'abitazione, a cui sono stati mostrati gli oggetti, ha riconosciuto i gioielli come propri aggiungendo anche il furto di circa 5800 euro in contanti.

Il ragazzo africano è stato pertanto deferito all'Autorità giudiziaria, poiché ritenuto responsabile di ricettazione, e contestualmente gli è stato notificato il foglio di via obbligatorio dalla città di Galatina, con il divieto di farvi ritorno per anni 3, emesso dal Questore della Provincia di Lecce.