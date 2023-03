​Fuga dall’ospedale in apecar: paziente scappa col mezzo di Sanitaservice lasciato in moto all'ingresso della struttura

Fuga dall’ospedale in apecar per una paziente ricoverata al “Santa Caterina Novella” di Galatina. L’episodio si è verificato questa mattina.

Una donna mentre si trovava al pian terreno del nosocomio ha adocchiato il mezzo di Sanitaservice, utilizzato solitamente per il trasporto di utensili e materiale per la pulizia dell’aree esterne, rimasto acceso nell’area parcheggio e in quegli attimi pare incustodito, e si è fiondata all’interno dell’abitacolo.

Una mossa repentina che ha colto tutti di sorpresa. Preso il comando dell’apecar la paziente ha dato gas al motore e in breve si è diretta verso l’esterno della struttura sanitaria, facendo perdere le proprie tracce per le vie del paese.

Gli operatori rimasti “a terra” hanno quindi lanciato l’allarme. Il furto del mezzo è stato denunciato al commissariato di Galatina. A distanza di alcune ore le ricerche degli agenti hanno condotto a Lecce, dove si è conclusa la fuga della paziente e l'apecar è stata recuperata parcheggiata su viale Taranto.