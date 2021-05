Galatina e San Cesario ancora Covid in autunno. Il Dea resterà fuori

«Abbiamo superato la crisi pandemica, ora dobbiamo concentrarci sui pazienti no Covid».

Questo l'obiettivo del DG di Asl Lecce, Rodolfo Rollo, dopo che la Giunta regionale ha approvato l'atto per il ritorno alla quasi normalità (distanziamento sociale e mascherine rimarranno comunque in auge) dell'attività sanitaria e il recupero delle prestazioni che si sono accumulate nei mesi di blocco causa Covid. Ma in parallelo si pensa a come...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati