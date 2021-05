Colacem, vertice fra Regione e Coordinamento civico Ambiente e Salute. Maraschio: «Attenzione altissima»

Si è tenuto ieri un incontro sull'impianto Colacem di Galatina, nel Salento, tra l’assessora all’Ambiente della Regione Puglia Anna Grazia Maraschio e il Coordinamento civico Ambiente e Salute della provincia di Lecce. Il tavolo regionale, già avviato dal mese di marzo, ha consentito ai referenti del Coordinamento di illustrare le criticità ambientali e sanitarie registrate nel distretto di Galatina anche alla presenza del nuovo direttore del Dipartimento Ambiente regionale Paolo Garofoli.

«Grazie al confronto odierno – ha dichiarato Garofoli – abbiamo aggiornato una scaletta di temi da esaminare anche per capire quali possano essere i margini di intervento e di contributo da parte della Regione.

Impegnandoci ad approfondire tutti i documenti a disposizione sul tema, analizzeremo le problematiche emerse, anche di concerto con Arpa, con la finalità di garantire un opportuno e accurato monitoraggio».



«Credo che la giornata di oggi – ha detto l’assessora Maraschio – sia particolarmente significativa e confermi l’utilità dell’ascolto come metodo. Anche per questo ringrazio chi, come i sindaci e le associazioni, vive il territorio e può avviare approfondimenti importanti per la collettività. A noi il dovere di accogliere queste istanze e di esaminare temi così delicati e complessi. Rinnovo il pieno impegno ad approfondire questa vicenda, che ha bisogno di essere approcciata con grande serietà. L’attenzione mia e della Regione Puglia rimarrà altissima

al fine di poter garantire la massima tutela dell'ambiente coniugata con lo sviluppo del nostro territorio».