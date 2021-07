Covid, a Galatina nasce un centro psicologico per ammalati e parenti delle vittime

Un'idea tutt'altro che scontata, per aiutare chi sta affrontando la malattia e il suo strascico ma anche i parenti delle vittime: nel reparto Malattie Infettive dell'Ospedale di Galatina - diretto dal dottor Paolo Tundo - è stato attivato un servizio di supporto psicologico rivolto a pazienti o familiari di persone Covid positive, guarite o purtroppo decedute.

Come funziona



Un servizio per affrontare e lenire gli effetti della pandemia, dall'isolamento ad un ricovero ospedaliero, dal senso di colpa per i contagi provocati alla drammatica perdita di una persona cara. Ansia e depressione persistono a lungo anche dopo la guarigione, perché spesso i pazienti non recuperano rapidamente un totale benessere fisico e psichico.

Per questo motivo, ormai da marzo 2020, nel reparto Malattie Infettive dell’Ospedale di Galatina è attivo un servizio di sostegno psicologico, a cura della Dott.ssa Danila Teco, con incontri che si tengono in presenza o da remoto, tramite videochiamata. Recentemente è stato attivato anche un gruppo di auto-aiuto, con l’obiettivo di sfruttare ogni potenziale percorso professionale allo scopo di favorire un adeguato recupero psichico.

Per prenotare un appuntamento si può chiamare lo 0836-529613, dal lunedì al giovedì, dalle ore 9 alle ore 12 oppure inviare mail a infettivi.pogalatina@ausl.le.it indicando nome cognome e numero di telefono.