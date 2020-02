Boato nella notte: esplode una bomba, danni alle auto e alle vetrine

Ultimo aggiornamento: 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un boato impressionante ha svegliato, questa notte, un intero isolato a Galatina, città del Salento . Lo scoppio di una bomba - probabilmente una bomba carta - è avvenuto intorno alle 4.30. A farne le spese una vettura parcheggiata in via delle Rose.Con la detonazione sono andati in frantumi anche i vetri di qualche finestra che affaccia sulla stessa strada. La Hyundai, invece, è di proprietà di un artigiano galatinese piuttosto noto in città. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e un agente della Polizia Locale. Le indagini sono affidate alla Scientifica.