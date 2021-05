Mamma e bimba positive al Covid. In attesa della culletta la piccola gioca con l'infermiera “travestita”: dal Salento lo scatto che ha commosso la rete

Una bellissima e commovente immagine diffusa dall'Asl Lecce. Un post con una foto che è diventato virale: la storia è quella di una mamma ricoverata per Covid e la sua piccola bambina, anche lei positiva, affidata alle cure dell'infermiera del pronto soccorso.

"La sua mamma è stata appena ricoverata nel reparto Malattie Infettive Covid di Galatina e lei, pochi mesi di vita e positiva come la mamma, viene affidata alle cure e alle coccole di Francesca, infermiera del Pronto soccorso Covid. Nel frattempo i nostri operatori sono al lavoro per portare una culletta nella camera in cui è ricoverata la mamma e trasferire lì, accanto a lei, anche la piccola".