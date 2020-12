Mistero a Galatina, a fuoco l'auto di un giovane avvocato: si indaga

A fuoco una Mercedes GLS intorno alle 17.30 in via Latina a Galatina. Alcuni passanti hanno dato l’allarme appena si sono accorti delle fiamme e sono interventi gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco di Maglie che hanno appena concluso le operazioni di contenimento dell’incendio.

Il veicolo, di proprietà di un noto giovane professionista galatinese, un avvocato, ha riportato danni in particolare nella parte anteriore e sul lato sinistro. Non si è ancora in grado di risalire a ciò che ha causato il fuoco, se si sia trattato di un fatto accidentale o di un fatto doloso.



Ultimo aggiornamento: 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA