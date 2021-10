Paura per un cacciatore: si perde e scattano le ricerche

Poteva finire in tragedia invece se l'è cavata solo con un grande spaventato un cacciatore di 83 anni di

La notte all'addiaccio poi il ritrovamento questa mattina

L'anziano ha così trascorso all'addiaccio tutta la notte riuscendo a malapena a trovare riparo dalla pioggia battente trascinandosi Castrignano del Capo che dopo essere uscito di casa nel primo pomeriggio di ieri per una battuta di caccia era caduto in un dirupo battendo la testa, non riuscendo più a riprendere la strada.sotto un albero di ulivo. I familiari non vedendolo rientrare hanno dato l'allarme. I carabinieri e i vigili del fuoco lo hanno cercato per tutta la notte trovandolo alla fine sano e salvo questa mattina poco dopo le 7. Soccorso da un'ambulanza è stato portato in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni non destano preoccupazione.