Furti di statue nel cimitero: via con le opere sacre in cartapesta

Furti nelle cappelle del cimitero di Lecce. E nel mirino dei ladri finiscono soprattutto le statue sacre realizzate in cartapesta, che riproducono le effigi dei santi e della Madonna. Tre casi sono stati registrati nel giro di poche settimane. Tre episodi che si aggiungono al lungo elenco attraversato anche da altre scorribande compiute tra tombe e cappelle che riguardano il furto di fiori, piante, suppellettili e oggetti sacri.

Nelle ultime circostanze però nel mirino dei predoni che si aggirano per il cimitero sono finite le opere d’arte realizzate in cartapesta. L’ultimo assalto in ordine di tempo risale a pochi giorni fa: da una cappella privata è stata sottratta la riproduzione della Madonna del Carmine, un’antica statua in cartapesta alta cinquanta centimetri che era custodita nell’edicola funeraria da più di un ventennio. I ladri hanno utilizzato un piede di porco per forzare l’ingresso della cappella cimiteriale ed hanno anche distrutto i vetri della porta.

Qualche settimana prima l’altro episodio: da un’altra cappella privata del cimitero di Lecce è stata trafugata la statua di San Pio da Pietrelcina di circa 80 centimetri.

L’altro precedente, avvenuto nel cimitero leccese, riguarda la sparizione di una statuetta di san Francesco. I proprietari delle cappelle hanno sporto denuncia per furto aggravato ai carabinieri del comando Santa Rosa di Lecce. I militari hanno effettuato un sopralluogo nel cimitero e avviato le indagini per fare luce su queste scorribande. Quella dei furti su commissione dei manufatti in cartapesta è una delle ipotesi al vaglio.

«Oltre al danneggiamento della porta d’ingresso e al furto dell’opera, il rammarico principale - racconta la proprietaria di una delle cappelle finite nel mirino - è per il valore affettivo e religioso della scultura. Che rappresentava la fede e il ricordo dei nostri cari che non ci sono più. Violare il rispetto verso i defunti vuol dire arrivare a toccare il fondo. Sono episodi che lasciano senza parole. Non è la prima volta peraltro che la tomba di famiglia viene presa di mira dai ladri. E pensare di installare le telecamere anche nelle cappelle è una sconfitta per una comunità civile».

