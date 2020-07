Scassina i distributori automatici e fugge con i computer della scuola: incastrato dalle telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ruba computer e cibo e bevande del distributore automatico di una scuola, ma viene ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e denunciato. Nei guai un 25enne di Lecce, individuato dai poliziotti della sezione Volanti della questura di Lecce. Il giovane si era introdotto giorni fa nell'istituto magistrale Siciliani, su via Leuca. A notare qualcosa di strano, gli operai di una ditta edile giunti sul posto per effettuare alcuni lavori di manutenzione dell'edificio.La pattuglia delle Volanti ha prima appurato che i ladri avevano forzato quattro distributori automatici di alimenti e bevande ed asportato tre computers, uno dei quali era stato abbandonato per terra. Poi ha esaminato le immagini del sistema di videosorveglianza e riconosciuto C.D.G, autore di altri furti all'interno di scuole e istituti della città capoluogo del Salento.Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stata effettuata una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, dove è stata rinvenuta una bicicletta da donna, asportata nei locali della ditta Ecomet nella decorsa notte. Anche in questo caso le immagini del sistema di videosorveglianza avevano ripreso la stessa persona. Il 25enne leccese è stato indagato in stato di libertà.