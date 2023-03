Furto all'interno del ristorante: c'è un sospettato indicato dal titolare

Si stringe il cerchio attorno al presunto autore del furto di una borsa dall'interno del ristorante "La Torre di Merlino" a Lecce, con dentro circa 400 euro. Un uomo sarebbe finito tra i sospettati della Questura. I fatti denunciati l'altro ieri dal titolare del locale, con un post social, e poi confermati in Questura, sono finiti dunque sotto indagine degli agenti di Polizia del capoluogo. Secondo alcune indiscrezioni un giovane sarebbe stato individuato ieri pomeriggio nei paraggi del ristorante preso di mira domenica scorsa e sarebbe stato sottoposto a degli accertamenti.

Nulla di confermato, con le investigazioni tuttavia che proseguono e potrebbero portare a dei risvolti nelle prossime ore. Ad indirizzare gli agenti su questa pista sarebbe stato lo stesso Antonio Torre, titolare del ristorante, che dopo aver visto una persona con le stesse sembianze di quella inquadrata dall'occhio elettronico del locale, aggirarsi per le viuzze del centro storico (in particolare tra via Euippa e via via Giambattista del Tufo) ha lanciato l'allarme alla centrale operativa che da lì a breve ha inviato gli agenti sul posto per le verifiche del caso.

Le indagini

Il punto di partenza nelle indagini però resterebbe il video pubblicato dal ristoratore sul suo profilo Facebook. Fotogrammi nitidi che inquadrano un uomo di colore, ben vestito e con un borsello a tracolla che entra nel ristorante e si ferma all'ingresso, dove non c'è nessuno. Si comprenderà, poi, dal racconto del proprietario che in quel frangente c'erano parecchi clienti e che quindi il personale era tutto impegnato tra i tavoli. Il ragazzo si guarda intorno, si accerta che non ci sia nessuno. Cerca qualcosa, trova una borsa: prende il portafogli che c'è all'interno, mette in tasca qualche banconota e poi va via.

Il totale secondo quanto denunciato è di circa 400 euro, somma in buona parte frutto dell'incasso e destinata a pagare i fornitori. Fin qui la cronaca di un furto reso pubblico in molti elementi, su cui indagano i poliziotti. La questione però resta viva anche sui social, tra commenti fiduciosi, come quello dello stesso Torre, che ringrazia le forze dell'ordine per la possibile individuazione del responsabile del furto, e risposte critiche da alcuni utenti sui toni utilizzati dal ristoratore (in riferimento anche alla questione "migranti") e commenti preoccupati di altri ristoratori che commentando i fatti rilanciano l'allarme sicurezza nel centro storico di Lecce, preso di mira lo scorso gennaio, da un raid di alcuni ignoti che danneggiarono di notte le vetrine e le porte d'ingresso di sei tra locali ed esercizi commerciali.