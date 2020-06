Furto nella sede della Provincia: malviventi via con vecchi computer

Ultimo aggiornamento: 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forzano la porta del seminterrato degli uffici della Provincia di Lecce in via Botti: ladri in fuga con due vecchi pc dismessi. L’episodio è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì: i malviventi, forzando la serratura del garage dell’edificio che ospita al secondo piano il Servizio Polizia provinciale – dal lato del palazzo che affaccia su Via Miglietta - si sono introdotti nella sede dell’ente. E dal magazzino all’interno del quale è accatastato materiale ormai in disuso hanno portato via due vecchi computer ormai dismessi.Ad accorgersi del furto, venerdì mattina, sono stati gli stessi dipendenti provinciali che hanno provveduto ad allertare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che poroceduto a effettuare i primi rilievi. Nel tentativo di introdursi nell’edificio, infatti, i malviventi avevano provato a forzare una finestra finendo per ferirsi con i vetri rotti. Tanto che sul posto sono state rilevate tracce di sangue. Elemento sul quale, insieme agli altri, si sono concentrate le indagini della squadra mobile.«Né faldoni né dati sensibili sono stati prelevati dagli uffici - rasserena il comando della Polizia provinciale, agli ordini di Antonio Arnò -. I computer oggetto del furto altro non sono che macchine dismesse in attesa di smaltimento e depositate fuori dagli uffici. Nessun dato, dunque, era contenuto nelle memorie degli stessi».