Svuotata la cassaforte del panificio Boulangerie: colpo da 50mila euro

Colpo grosso alla Boulangerie di Lecce: svuotata la cassaforte e ladri in fuga con 50mila euro in contanti. Il furto è avvenuto nella notte nel panificio e pastificio di via Oberdan (a due passi da piazza Mazzini) che è uno dei più conosciuti in città.

Questa mattina la scoperta dei proprietari: è scattata subito la denuncia e l'indagine è nelle mani dei carabinieri. E' stata forzata una finestra del cortile retrostante. I ladri, con ogni probabilità, conoscevano il codice della cassaforte. Non solo: è stato asportato anche il registratore con i filmati delle telecamere interne di videosorveglianza. Un particolare che renderà, al momento, più complicate le indagini.

Ultimo aggiornamento: 21 Dicembre, 07:56

