Furto nel municipio di Porto Cesareo. Portati via pc e cassaforte

Ancora una volta i ladri fanno visita al Comune di Porto Cesareo: rubata la cassaforte dell'ufficio anagrafe, visitati anche l'ufficio della polizia locale e diversi altri uffici pubblici situati nella casa comunale di via Petraroli.I ladri si sono intrufolati con ogni probabilità nottetempo da un’entrata posteriore ed hanno messo a soqquadro il municipio jonico, non nuovo a simili episodi. Come detto , sono state diverse le stanze visitate dai malviventi che potrebbero aver agito seguendo un piano studiato a tavolino: prima quelle poste al pianterreno, e cioè l'ufficio anagrafe dal quale sono stati portati via valori e soprattutto la cassaforte, poi la sede della polizia locale, ufficio che custodisce tra l'altro anche le pistole d'ordinanza per le quali si sta valutando se ci sia stato qualche furto, ed infine i ladri hanno continuato il loro tour scassinando i distributori automatici di bevande ed alimenti. Pare che tra gli oggetti rubati vi siano anche computer ed altre attrezzature situate ai vari piani dell'ente e di appartenenza ai diversi uffici pubblici.Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione ed i colleghi della compagnia di Campi Salentina.Parrebbe che il Comune non avesse in dotazione alcun sistema di videosorveglianza, anche se in zona sono diversi i privati dotati di telecamere che avrebbero potuto immortalare movimenti sospetti. Nelle prossime ore altri aggiornamenti.