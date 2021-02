Furto in Comune: finestra forzata e razzia negli uffici

Matino: ladri negli uffici comunali di via Roma ma il bottino è magro. Solo pochi euro dalla macchinetta delle bevande che è stata forzata. Sono entrati anche in alcune stanze ma pare non abbiamo trovato nulla. I ladri hanno agito nel weekend all'interno dell'immobile in pieno centro. Si sono introdotti da una finestra del secondo piano attraversando un terrazzino e hanno poi raggiunto i piani inferiori.

Ad accorgersi dell'accaduto sono stati questa mattina sul presti gli addetti alle pulizie. Sul posto anche i carabinieri, che ora visioberanno i filmati delle videocamere presenti nella struttura.

