Furto in pieno giorno: la figlia si sveglia e chiama i genitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapina in pieno giorno a Squinzano. Intorno alle 10 un ladro è entrato in una abitazione in via Principe di Piemonte e certo di non trovare nessuno in casa ha iniziato mettere in una busta preziosi come collane e braccialetti, molti dei quali anche valore. Al piano superiore, però c'era la figlia dei proprietari che dormiva e che a un certo punto, dopo aver sentito i rumori ha telefonato alla madre. La signora è arrivata in pochi minuti e si è trovata il malvivente di fronte che si è dato alla fuga. Sul posto i Carabinieri che ora stanno indagando sull'accaduto.