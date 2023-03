Ladri in chiesa, portati via gioielli e il pc del parroco

Brutta sorpresa nelle prime ore della mattinata di domenica per il sacerdote ed i parrocchiani della Chiesa Matrice Santissima Annunziata di Leverano. Arrivato per la celebrazione della Santa Messa del mattino, don Antonio Valentino ha scoperto il furto del suo personal computer e di alcuni oggetti contenuti all'interno di una cassetta di sicurezza. L'azione del malvivente quasi sicuramente è avvenuta nel cuore della notte, con il favore delle tenebre anche perché la Chiesa era stata chiusa sabato sera intorno alle 20.00 e tutto era in ordine.

Ladro entrato da una finestra

L'edificio seicentesco, collocato nel cuore del centro storico di Leverano, è stato violato da una finestra poco visibile che si affaccia sul retro e che dà sulla sagrestia. Da lì il ladro si è intrufolato e ha agito sostanzialmente indisturbato, portando via con sé il computer ed alcuni beni ex voto conservati all'interno di una cassetta di sicurezza. Gli ex voto suscepto, dal latino che vuol dire "secondo la promessa fatta", indicano una formula apposta su oggetti offerti nei santuari per ringraziare il destinatario del dono (Dio, la Madonna, un santo) di aver esaudito una preghiera. Solitamente si tratta di bracciali, collane, orecchini che vengono donati per ringraziare Dio per una grazia ricevuta.

Un'azione rapida che comunque ha lasciato qualche traccia, come un paio di orecchini caduti per terra nei pressi della cassetta di sicurezza, nella velocità di abbandonare il luogo sacro violato. Poi stamattina alla riapertura della Chiesa l'amara sorpresa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili del furto e per stimare l'entità del materiale trafugato.