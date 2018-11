Furto in casa di Serenella Molendini: stanze a soqquadro, indagano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un furto ai danni di Serenella Molendini, ex consigliera di Parità della Provincia di Lecce e della Regione Puglia, è stato perpetrato l'altro ieri sera, nella sua abitazione di via Merine. Ad accorgersene, il marito della donna, rientrando a casa. Le stanze sono state ritrovate a soqquadro, tanto che in un primo momento è stato impossibile fare un inventario degli oggetti che mancavano. La stessa Molendini ha poi scritto un post dal sapore amaro su Facebook: "Quando i ladri entrano nella tua casa, ti senti violata". Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Lecce.