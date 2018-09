Furto in appartamento in centro: arrestato un 18enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti delle volanti sono intervenuti ieri sera in via Tinelli a Lecce, dove era stato appena commesso un furto in appartamento. I poliziotti hanno inseguito e bloccato uno dei ladri che stava scavalcando un muro dell'abitazione dopo averla ripulita: si tratta di un 18enne incensurato che è stato arrestato. Un complice, rintracciato più tardi è stato denunciato.