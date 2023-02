Ruba 55mila euro in contanti a un avvocato e prova a scappare. Rintracciata e denunciata: era la badante della madre del professionista

Avrebbe rubato nello studio di un avvocato: una donna è stata denunciata per furto in provincia di Lecce. Il professionista sarebbe il figlio della signora presso cui la donna prestava servizio come badante. L'accusata ha 38 anni ed è di nazionalità moldava. Era stato proprio l'avvocato ad aver constatato l'ammanco nella propria cassetta di sicurezza di un libretto, vaglia postali, buoni fruttiferi e 55mila euro in denaro contante, e quindi a dare l'allarme. Le prime verifiche dei poliziotti sono state eseguite a carico della donna, badante della madre dell'avvocato, che senza preavviso aveva interrotto il rapporto di lavoro con una semplice telefonata.

Rintracciata in stazione

La 38enne è stata rintracciata dagli agenti in stazione a Lecce, mentre era in attesa di un treno diretto a Bologna. Durante la perquisizione personale e del bagaglio i poliziotti hanno ritrovato in suo possesso oltre 3mila euro, che gli inquirenti ritengono collegati al furto. Dalle indagini è stato accertato che il resto della refurtiva era stato spedito in Moldavia, tramite un corriere straniero estraneo ai fatti, a cui è stato richiesto dai poliziotti di annullare la spedizione. Tutta la refurtiva è stata recuperata e sequestrata.