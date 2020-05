Furto alla Boutique del cucito, via nella notte con macchinari e tessuti

LECCE - Furto nella notte alla "Boutique del cucito", la storica merceria che si trova in via Marconi a Lecce. La scoperta è stata fatta questa mattina dal titolare che all'atto dell'apertura del negozio si è accorto che tutta la merce, le macchine per il confezionamento di abiti e l'impianto di video sorveglianza erano stati asportati. Il negozio era rimasto chiuso per circa 4 settimane, nel pieno del lockdown e si apprestava a riaprire: il danno subito, in corso di quantificazione, ed è ingente. Sul luogo del fatto personale della sezione Volanti, della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile per gli ulteriori sviluppi investigativi. La facciata dell'edificio dove insiste il negozio è completamente coperta da un'impalcatura collocata per la ristrutturazione dell'immobile. Fatto quest'ultimo che potrebbe aver favorito i ladri. Ultimo aggiornamento: 13:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA