Cinque furti in 5 ore: ladri in azione a Gallipoli. Fra le vittime, anche l'assessore Scialpi: «Hanno sfasciato casa e studio»

Cinque furti in poche ore e in un solo rione di Gallipoli, tutt'intorno a via Udine, in un'area di 200 metri appena. Due i ladri ripresi dalle telecamere di videosorveglianza: sfrontati, perché hanno agito nonostante appartamenti e villette fossero tutt'altro che vuoti, al momento dei furti; e ben attrezzati, perché dai primi rilievi fatti da carabinieri e polizia, e dalle testimonianze raccolte, avrebbero agito sfruttando un metal detector.

E' accaduto tutto nel pomeriggio di giovedì 5 novembre, dalle 16 alle 21.30 circa. «Non hanno solo portato via denaro e gioielli, il cui valore stiamo quantificando, ma hanno letteralmente sfasciato la casa e lo studio - racconta l'avvocato Paola Scialpi, assessore della Giunta gallipolina e vittima dei ladri -. Non so cosa cercassero, forse altro contante, ma hanno distrutto tutto. E utiizzavano, suppongo, un metal detector perché in cucina, invece, hanno aperto esclusivamente lo sportello della dispensa dove tengo le pentole. E sono riusciti a trovare cose che avevo sistemato in angoli impensabili».

Quello dell'avvocato Scialpi è stato l'ultimo appartamento preso di mira: prima ce ne sono stati altri quattro. «Ho trovato in giro per casa un orecchino e piccoli ori appartenenti alle famiglie derubate prima di me» ricostruisce.

I malviventi sono stati rapidi, hanno agito in poche ore svaligiando, per esempio, una casa al civico 41 di via Udine e rientrando poi alle 21.30 nello stesso palazzo, per rubare la caldaia al primo piano dello stesso condominio, mentre la famiglia che ci abita era riunita per la cena. E' qui che sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza: dalle immagini dei filmati si vede distintamente mentre i due ladri smontano la caldaia per portarla via. Saranno gli agenti di Polizia e i carabinieri - chiamati dalle vittime dei furti - a dire se la banda potesse contare anche su un terzo elemento, che magari faceva da palo.

